Эксперты отмечают, что речь российского лидера главным образом направлена ​​на избирателей, однако она может дать толчок и к новому витку мировой гонки вооружений.

1 марта президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию, большая часть которого была посвящена новейшему вооружению, в том числе ядерному, которое якобы имеет Россия, информирует svodka.net.

Экспертное общество расценило выступление Путина как угрозу Западу, в частности Штатам и НАТО — извечным соперникам России.

Свой разговор об оружии Путин начал именно с утверждения, что «технологический прорыв» России был необходим для нейтрализации угроз военного потенциала США.

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Российские эксперты обратили внимание и на необычный формат нынешнего послания, которое сопровождалось слайдовой презентацией, впечатляющими видеороликами и продолжалось 2 часа, вместо привычных 45 минут.

Политологи уверены, что письмо Путина было направлено на внутреннюю аудиторию, ведь скоро выборы и неизменному кандидату нужно чем-то удивить электорат.

«Что касается гонки вооружений, то это, непременно, создает очень высокие риски, и «ощущение полного безумия»приходило не раз во время бесконечной демонстрации боевых возможностей. Понятно, что бряцание оружием — знак слабости, знак того, что нет средств мобилизации домашней аудитории перед выборами», — отметил российский политолог Андрей Колесник.

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Военные эксперты также склоняются к мнению, что заявления Путина сработают только на гражданах РФ. Ведь испугать западных лидеров тем, чего у него на самом деле нет, будет сложно. Большая часть заявлений российского президента о новейшем вооружении является блефом, уверены эксперты.

Во время выступления Путин рассказал об авиационно-ракетных комплексах гиперзвукового оружия и о создании новой российской ракеты с ядерной энергоустановкой, успешный запуск которой якобы состоялся в конце 2017 года. Однако запуск ракет такого уровня не мог пройти незамеченным — учитывая уровень развития современных средств радиотехнической и космической разведки. А в прошлом году Россия еще и приостановила одну из ядерных программ из-за нехватки средств. Отсюда возникают сомнения в правдивости нынешних заявлений российского лидера.

Тем не менее, западные страны могут использовать угрозы Путина как повод к увеличению собственных оборонных бюджетов, и таким образом начнется очередной виток мировой гонки вооружений.

А пользователи соцсетей тем временем демонстрируют пренебрежение к заявлениям хозяина Кремля, иронизируя над его бряцанием ядерным оружием.

Николай Маломуж, прежний председатель Службы внешней разведки Украины:

— Стратегия Путина сейчас четко настроена на формирование новых видов Вооруженных сил с вооружением 5-6-го поколения. Это высокоточное оружие, но не ядерного формирования, это гипероружие. И сейчас Россия пытается занимать лидирующие позиции в гонке вооружений в мире.

Они называют это фактором сдерживания, но это также является фактором мощной угрозы, агрессии. Ведь использование этих мощных и новейших средств может привести к глобальной катастрофе, потому что это будет глобальная война.

В этой ситуации речь Путина была нацелена не только на общество, которому надо было показать, что формируется новая армия и новейшее вооружение, которое сегодня становится приоритетом. И Путин как раз отмечал, что оборонный бюджет России идет не только на обеспечение Вооруженных сил, но и на совершенствование вооружения, которое является высокоточным, сверхмощным, которое может противостоять, как сказал Путин, всем угрозам.

В то же время в некоторой степени заявления Путина прозвучали как угроза и запугивание мира. Он продемонстрировал, что Россия разворачивает системы — и тактические объекты, и ядерные формирования и новые баллистические ракеты, и авиационные системы, уровень которых, вероятно, на порядок выше, чем есть в Евросоюзе.

Путин хотел показать боевые мощности, не только в реальности, но и такие, которые сейчас находятся в стадии разработки или теории — лишь как возможности.

Наши партнеры из США и Европы (я общался с Британией и Германией) говорят, что этого вооружения, о котором говорит Путин, еще нет. Оно еще не пришло на вооружение во всех видах Вооруженных сил. Есть еще только штучные экземпляры или вообще только разработки. Но президент России говорит это, чтобы показать, что такие возможности у российской армии есть и они могут их применять.

Как заявил Путин, это реализация политики сдерживания. Но мы предполагаем, что это факт запугивания и, соответственно, мощный фактор давления в различных форматах — в глобальном, в частности в общении с НАТО и США, и в региональных, например, по Сирии, Украине, Северной Корее, Ирану и другим регионам, они сейчас имеют интересы или где ведут боевые действия.

То есть пока основной хитрый посыл таков: Путин, поставив выговор на вооружении и новых видах Вооруженных сил, нацелился на то, чтобы показать миру, что они имеют преимущество в некоторой степени над НАТО и особенно над оборонным комплексом европейских стран.

По их планам, размещение оружия предусматривается в Южном военном округе, в частности в Крыму. А это указывает на желание показать, что факт возвращения Крыма должен быть снят с повестки дня, потому что там уже есть сверхмощное оружие, которое будет предупреждать от любых вмешательств с нашей стороны.

Валерий Рябых, директор по развитию Информационно-консалтинговой компании Defense Express:

— Риторика письмо Путина была довольно прогнозируемой. Содержание заявлений имеет как внешнюю, так и внутреннюю составляющую.

По времени это письмо скоординировано с циклом предвыборной кампании в плане влияния на избирателей с целью обеспечить максимальную явку, «накачать» избирателей. Эта речь выступает в роли «допинга» для избирателей. Нужно было создать внешний круг угроз, который возглавляет США, и показать, что что-то против них делается, дать красивые обещания и тому подобное.

Это бряцание оружием. И основной месседж миру: «Мы показываем, какие мы сильные, и вам с нами надо договариваться». Мы это уже видели — и во время аннексии Крыма, и во время действий российской армии в Донбассе (под Иловайский и в Дебальцево).

Анализируя речь Путина, можно сказать, что большее значение она будет иметь для внутренней аудитории. Ведь такие технологические вещи, как запуски ракет или испытания оружия, по сути не являются большим секретом в современном мире. Если даже в прошлом США контролировали уровень технологического развития Советского Союза с помощью агентуры и средств радиотехнической и космической разведки, то сейчас такие средства получили мощное развитие, и подобные испытания суперсистем, о которых говорил Путин, просто не могли быть секретом для мира. Это все мониторится онлайн.

Мы могли наблюдать это на примере США и КНДР, когда Штаты в течение короткого времени реагировали на действия со стороны Северной Кореи по проведению испытаний ракет.

Поэтому я подвергаю сомнению сам факт запуска ракеты с ядерной энергоустановкой. Если бы он был, то США должны были сообщить о нем. В любом случае испытание подобных средств не могло пройти незамеченным.

Конечно, эти заявления Путина являются угрозами. Думаю, что ведущие страны используют это для того, чтобы актуализировать вопрос перевооружения и доведения доли оборонных бюджетов своих стран, в том числе и блока НАТО, до 2% ВВП, необходимость чего продолжает обсуждаться последние четыре года со времени начала российской агрессии в Украине.

Эта речь Путина символизирует начало очередного витка гонки вооружений, для победы в которой, скажем честно, у Российской Федерации недостаточно оснований. Сейчас основным инструментарием РФ в противостоянии Западу являются средства информационного воздействия, к которым относится и эта речь Путина.

В то же время западные страны как инструмент используют ограничение доступа РФ к передовым технологиям в различных отраслях, например, в сфере добычи углеводородов или в сфере сотрудничества в военно-технологических направлениях.

Нельзя исключать, что будут введены новые санкции против России. Хотя те санкции, которые уже действуют, и так сильно влияют на нее. Так, Россия ограничена в производстве высокотехнологичной базы, электроники и тому подобное. То есть РФ не имеет завершенных комплексов производства, которые позволяли бы создавать полноценные системы в сроки, которые требуют временные показатели современного противостояния.

Когда Путин демонстрирует яркие видео и говорит, что есть определенные системы, которые они не могут даже показывать, то это напоминает песню об аквалангистах: «У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем».

Часть оружия, о котором говорил Путин, вероятно у них есть, но только в стадии концептуальных разработок. Например, те же ядерные энергетические установки … Еще в Советском Союзе проводились исследования по использованию ядерных энергетических установок в летательных аппаратах. И от них отказались в связи со сложностью технологических решений и несоответствием материальных затрат полученному результату, ведь многие задачи можно решить более дешевым способом.

Существование таких ракет может иметь место лишь в воображении политтехнологов Путина и может быть использовано для того, чтобы удивить внутреннюю аудиторию, так как на здоровых людей на Западе, которые знают тенденции развития технологических процессов, это не подействует. Трезвый анализ может показать, что где-то на 80% заявления Путина — это блеф.

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