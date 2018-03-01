Крупнейшую в российской истории приватизационную сделку — продажу госпакета «Роснефти» — продолжают преследовать неудачи.

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Основатель и глава китайской корпорации CEFC, согласившейся выкупить 14,16% акции «Роснефти», от которых отказались катарский фонд QIA и швейцарский сырьевой трейдер Glencore, стал фигурантом уголовного расследования в КНР и был арестован. Об этом сообщает "Экономика от Пророка", информирует svodka.net.

Об этом со ссылкой на источники сообщил Caixin, а позднее подтвердили источники Reuters. Йе Янминь, компания которого только несколько лет назад была небольшим нишевым нефтетрейдером, а в прошлом году неожиданно объявила о покупке доли в крупнейшей нефтяной компании России, подозревается в экономических преступлениях.

Cаму сделку за 9,1 млрд долларов с большой вероятностью можно считать сорванной, утверждает источник Caixin.

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Финансировать ее CEFC намеревалась полностью за счет долга. 5 млрд евро в январе согласился предоставить банк ВТБ. Оставшуюся сумму — около 6 млрд долларов — компания намеревалась привлечь у китайского государственного банка развития (China Development Bank).

Однако тот отказался выдавать деньги, сообщили 21 февраля источники РБК.

Банк опасается неопределенности с положением CEFC и ее руководства, уточняют источники Caixin. Найти замену в лице других кредиторов также не удалось. «CEFC усердно ищет средства… Но правительство Китая сохраняет молчание, а местные банки колеблются», — рассказал источник издания. По его словам, крайний срок для поиска денег истек 28 февраля.

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CEFC, которой за 8 лет из малоизвестной компании удалось превратиться в международный конгломерат с активами в Африке, Европе и России, давно вызывала вопросы, сказал Bloomberg аналитик Jefferies Лабан Ю. Главный из них — откуда берутся деньги на многочисленные приобретения. И похоже, ответ на него предстоит дать следователям.

На новостях об аресте Янминя облигации CEFC с погашением с 2020 году в четверг рухнули на 34%, и Шанхайская биржа остановила торги по бумагам. Акции «Роснефти» на МосБирже к 14.38 мск обвалились на 2,5%, в 7 раз опередив падение рынка (на 0,35% по индексу ММВБ).

Finanz.ru сегодня напоминает, что первый инвестор в «Роснефть» в лице катарского фонда (и подконтрольного ему трейдера Glencore), объявил о продаже пакета в сентябре. Сделка, состоявшаяся в 2016 году, на 75% была профинансирована за счет долга: сначала займ выдал один из российских банков, а затем — итальянский Intesa.

Последний с весны искал инвесторов, которые были бы готовы синдицировать этот кредит и разделить с ним бремя финансирования. Но после введения новых санкций США ни один из 15 банков, получивших приглашение, не дал согласия, сообщал Reuters в августе.

В результате Катар и Glencore решили избавиться от тех акций, которые были куплены на итальянские деньги (14,16%), и вернуть кредит Intesa. На таких условиях сделка проводилась изначально: если банк, не находит желающих вложиться в кредит, то пакет выкупается обратно, рассказывали The Wall Street Journal источники, близкие к участникам приватизации.

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