Сегодня уже мало кто вспоминает, как начиналась наша «гражданская война«, — пишет на Фб журналист Денис Казанский.

Этот «турист», кстати говоря, домой так и не вернулся. Был убит своими под Красным Лучом летом 2014 года, информирует svodka.net.

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