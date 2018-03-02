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Казанский показал, с каких "туристов" начиналась наша "гражданская война"
02.03.2018 07:54
Казанский показал, с каких «туристов» начиналась наша «гражданская война»

Сегодня уже мало кто вспоминает, как начиналась наша «гражданская война«, — пишет на Фб журналист Денис Казанский.

Этот «турист», кстати говоря, домой так и не вернулся. Был убит своими под Красным Лучом летом 2014 года, информирует svodka.net.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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