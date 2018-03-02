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Токсичная страна - токсичная Роснефть или санкции животворящие: Новости Пономаря
02.03.2018 08:02
Госдеп США вслед за Белым Домом одобрил передачу Украине ПТРК Javelin.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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