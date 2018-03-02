Снеговое «затишье» на Донбассе эффективно используют украинские воины За прошедшие сутки, 1 марта, в зоне боевых действий на Донбассе боевики 2 раза нарушили режим тишины — никто из бойцов ВСУ не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, информирует svodka.net. На Луганском направлении соперник применил 82-мм минометы у Светлодарска и выпустил в сторону наших позиций 10 мин, отметили военные. На Донецком направлении соперник вел огонь из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометов в районе Песок. На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано. Читайте: На Ивано-Франковщине выпал черный снег (ВИДЕО) Относительное затишье эффективно использовали военнослужащие, выполняющие задачи в Донецкой области. Военной инженерной техникой они расчистили от снежных заносов автомобильную дорогу между прифронтовыми Марьинкой и Красногоровкой, сообщили в штабе. За прошедшие сутки, 1 марта, в зоне боевых действий на Донбассе боевики 2 раза нарушили режим тишины — никто из бойцов ВСУ не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. На Луганском направлении враг применил 82-мм минометы у Светлодарска и выпустил в сторону наших позиций 10 мин, отметили военные. На Донецком направлении враг вел огонь из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометов в районе Песок. На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано. Относительное затишье эффективно использовали военнослужащие, выполняющие задачи в Донецкой области. Военной инженерной техникой они расчистили от снежных заносов автомобильную дорогу между прифронтовыми Марьинкой и Красногоровкой, сообщили в штабе.

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