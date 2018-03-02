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Снеговое "затишье" на Донбассе эффективно используют украинские воины
02.03.2018 08:10
Снеговое «затишье» на Донбассе эффективно используют украинские воины

За прошедшие сутки, 1 марта, в зоне боевых действий на Донбассе боевики 2 раза нарушили режим тишины — никто из бойцов ВСУ не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, информирует svodka.net.

На Луганском направлении соперник применил 82-мм минометы у Светлодарска и выпустил в сторону наших позиций 10 мин, отметили военные.

На Донецком направлении соперник вел огонь из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометов в районе Песок.

На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

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Относительное затишье эффективно использовали военнослужащие, выполняющие задачи в Донецкой области.

Военной инженерной техникой они расчистили от снежных заносов автомобильную дорогу между прифронтовыми Марьинкой и Красногоровкой, сообщили в штабе.

За прошедшие сутки, 1 марта, в зоне боевых действий на Донбассе боевики 2 раза нарушили режим тишины — никто из бойцов ВСУ не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Луганском направлении враг применил 82-мм минометы у Светлодарска и выпустил в сторону наших позиций 10 мин, отметили военные.

На Донецком направлении враг вел огонь из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометов в районе Песок.

На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

Относительное затишье эффективно использовали военнослужащие, выполняющие задачи в Донецкой области.

Военной инженерной техникой они расчистили от снежных заносов автомобильную дорогу между прифронтовыми Марьинкой и Красногоровкой, сообщили в штабе.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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