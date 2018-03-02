Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию было бессмысленным, потому что не дало ему никакого нового электорального преимущества перед выборами.

Такое мнение «Апострофу» высказал российский журналист и публицист Леонид Радзиховский, информирует svodka.net.

«Вторая часть выступления Путина абсолютно бессмысленна. Поскольку в первой части своего выступления Путин сказал: проблема России — не в том, что нас кто-то может захватить, завоевать, отнять у нас территорию; проблема России — в нашей технологической отсталости», — отметил он.

«Во второй части демонстрируется (нацеленное на США. — Ред.) оружие, которым мы можем уничтожить, раздавить, разгромить именно тех, кто нас не собирается захватывать, кто на нас не собирается нападать и кто не является стратегической проблемой для России, как следует из первой части», — добавил Радзиховский.

Журналист подчеркнул, что в спиче Путина имеет значение то, что в первой части он обещает, а во второй – хвастается.

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«И то, и другое вам должно нравиться. Это первый посыл Путина, обращенный абсолютно не к американцам, не к жителям штата Флорида, которых мы этими «Сарматами» можем уничтожить, а исключительно к своим избирателям», — констатировал он.

«Предвыборное выступление бессмысленное. Потому что, если бы Путин вообще ничего не сказал, то результат так называемого голосования был бы ровно тот же самый. И не только в том плане, что Путина, естественно, выберут 18 марта, но даже по цифрам. Я думаю, что своим выступлением он ничего не добавил ни к своему рейтингу, ни к числу тех, кто придет голосовать. Но ритуал есть ритуал. Собчак выплескивает стакан воды в лицо Жириновскому, Путин выплескивает «Сармат» в сторону Флориды – у каждого свои избирательные технологии», — резюмировал публицист.

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