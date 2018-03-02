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"Выплескивает "Сармат" в сторону Флориды": В России указали на провал послания Путина
02.03.2018 08:18
«Выплескивает «Сармат» в сторону Флориды»: В России указали на провал послания Путина

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию было бессмысленным, потому что не дало ему никакого нового электорального преимущества перед выборами.

Такое мнение «Апострофу» высказал российский журналист и публицист Леонид Радзиховский, информирует svodka.net.

«Вторая часть выступления Путина абсолютно бессмысленна. Поскольку в первой части своего выступления Путин сказал: проблема России — не в том, что нас кто-то может захватить, завоевать, отнять у нас территорию; проблема России — в нашей технологической отсталости», — отметил он.

«Во второй части демонстрируется (нацеленное на США. — Ред.) оружие, которым мы можем уничтожить, раздавить, разгромить именно тех, кто нас не собирается захватывать, кто на нас не собирается нападать и кто не является стратегической проблемой для России, как следует из первой части», — добавил Радзиховский.

Журналист подчеркнул, что в спиче Путина имеет значение то, что в первой части он обещает, а во второй – хвастается.

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«И то, и другое вам должно нравиться. Это первый посыл Путина, обращенный абсолютно не к американцам, не к жителям штата Флорида, которых мы этими «Сарматами» можем уничтожить, а исключительно к своим избирателям», — констатировал он.

«Предвыборное выступление бессмысленное. Потому что, если бы Путин вообще ничего не сказал, то результат так называемого голосования был бы ровно тот же самый. И не только в том плане, что Путина, естественно, выберут 18 марта, но даже по цифрам. Я думаю, что своим выступлением он ничего не добавил ни к своему рейтингу, ни к числу тех, кто придет голосовать. Но ритуал есть ритуал. Собчак выплескивает стакан воды в лицо Жириновскому, Путин выплескивает «Сармат» в сторону Флориды – у каждого свои избирательные технологии», — резюмировал публицист.


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