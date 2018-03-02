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"Дядя Володя, а когда мультики начнутся?": Ёлкин потешил новой карикатурой
02.03.2018 08:26
«Дядя Володя, а когда мультики начнутся?»: Ёлкин потешил новой карикатурой

Известный российский художник нарисовал новую карикатуру, которой поделился на странице в facebook:

«Интересно, кто средней кукле руку снизу вставляет», — комментируют юзеры. , информирует svodka.net.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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