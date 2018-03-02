Деловые Сводки
- Команда японских ученых установила рекорд, сняв на камеру самую глубоководную улитку на глубине почти 8 тысяч км (видео)
- Перспективно: Украина поставит танк "Оплот" в США
- В Пентагоне объявили, что работают над новым оружием против России
- 500 самых богатых людей мира потеряли $128 миллиардов за три дня
- Жителям РФ еще сложнее въезжать в Украину. Подробности
|"Дядя Володя, а когда мультики начнутся?": Ёлкин потешил новой карикатурой
|02.03.2018 08:26
|
Известный российский художник нарисовал новую карикатуру, которой поделился на странице в facebook:
«Интересно, кто средней кукле руку снизу вставляет», — комментируют юзеры. , информирует svodka.net.
Поделитесь статьей с друзьями