СНБО собирается внедрить механизмы дополнительного контроля для въезда россиян в Украину.

Такое решение было принято на заседании СНБО 1 марта, сообщается на официальном сайте ведомства, информирует svodka.net.

«Кабинету Министров Украины поручено подать законопроект о введении механизма предварительной проверки оснований для въезда граждан государств миграционного риска, в том числе Российской Федерации, с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину», — говорится в сообщении.

Кроме того, СНБО поддержала предложение Нацбанка о продлении санкций в отношении банков с российским капиталом, срок действия которых заканчивался в марте 2018 года.

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