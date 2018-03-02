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|Жителям РФ еще сложнее въезжать в Украину. Подробности
|02.03.2018 08:34
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СНБО собирается внедрить механизмы дополнительного контроля для въезда россиян в Украину.
Такое решение было принято на заседании СНБО 1 марта, сообщается на официальном сайте ведомства, информирует svodka.net.
«Кабинету Министров Украины поручено подать законопроект о введении механизма предварительной проверки оснований для въезда граждан государств миграционного риска, в том числе Российской Федерации, с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину», — говорится в сообщении.
Кроме того, СНБО поддержала предложение Нацбанка о продлении санкций в отношении банков с российским капиталом, срок действия которых заканчивался в марте 2018 года.