Деловые Сводки
- Команда японских ученых установила рекорд, сняв на камеру самую глубоководную улитку на глубине почти 8 тысяч км (видео)
- Перспективно: Украина поставит танк "Оплот" в США
- В Пентагоне объявили, что работают над новым оружием против России
- 500 самых богатых людей мира потеряли $128 миллиардов за три дня
- Жителям РФ еще сложнее въезжать в Украину. Подробности
|Перспективно: Украина поставит танк "Оплот" в США
|02.03.2018 08:50
|
Украина поставит в Соединенные Штаты Америки один танк «Оплот«.
Об этом пишет агентство «ОПК» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, информирует svodka.net.
Поставку осуществит завод имени Малышева и она будет осуществлена через государственную компанию–спецэкспортера.
По словам собеседника агентства, для украинского ОПК такая поставка является перспективной, поскольку речь «идет об изучении американской стороной украинских технологий и вероятного военно-технического сотрудничества с Украиной».
Поделитесь статьей с друзьями