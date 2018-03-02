Украина поставит в Соединенные Штаты Америки один танк «Оплот«.

Об этом пишет агентство «ОПК» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, информирует svodka.net.

Поставку осуществит завод имени Малышева и она будет осуществлена через государственную компанию–спецэкспортера.

По словам собеседника агентства, для украинского ОПК такая поставка является перспективной, поскольку речь «идет об изучении американской стороной украинских технологий и вероятного военно-технического сотрудничества с Украиной».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира