Немецкий инженер Роберт Шмукер, специализирующийся в ракетных технологиях, назвал неправдоподобными заявления Владимира Путина о так называемом «новейшей» вооружении РФ, передает DW. В беседе с агентством dpa он выразил уверенность, что Россия не в состоянии в ближайшем будущем разработать крылатую ракету с ядерным реактором и гиперзвуковое орудие.

«Эта вещица была бы слишком тяжелой. Не могу себе представить, что они (россияне — NA) могут создать маленький летающий термоядерный реактор», — сказал Шмукер, профессор авиационной и космической техники в Техническом университете Мюнхена, говоря о ядерно-энергетической крылатой ракете, информирует svodka.net.

По его словам, соответствующая идея не нова и зародилась еще несколько десятилетий назад. Основой работы такой ракеты мог бы стать реактор, производящий огромное количество энергии, которая позволила бы снаряду на очень высокой скорости и в течение длительного времени летать ниже сектора обзора РЛС противника и достичь цели в любой точке земного шара. ПРО с трудом могла бы сбить такую ракету, ведь она могла бы «летать сутками». Однако вчерашнее заявления Путина — этого только лишь «бахвальство».

Другой упомянутый проект — касающийся создания гиперзвукового оружия — ученый также считает «химерой». Он отметил, что довольно часто слухи о научно-технологических прорывах в этой области исходят от РФ и Китая, однако эти сообщения не соответствуют действительности.

Накануне руководитель Института космической политики Иван Моисеев также посчитали недостоверными слова президента Владимира Путина о крылатой ракете с ядерным двигателем. Его речь он назвал «путаницей» и сообщил, что «нельзя на крылатую ракету ставить ядерный двигатель» и что таких ракет нет на вооружении ни одной страны мира.

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«Да и нет таких двигателей, — подчеркнул он. — Есть в разработке один такой двигатель мегаваттного класса, но он космический и, конечно, никаких испытаний в 2017 году не могло проводиться — хорошо, если в 2027-м такую установку испытают. Сказать «задним числом», что в прошлом году были проведены испытания… А где десятилетия проработки? Были некие подобные разработки в Советском Союзе, но все идеи поставить ядерные двигатели на воздушные, а не космические средства — самолеты, крылатые ракеты — были отброшены в 50-х годах прошлого века», — рассказал Моисеев в беседе с The Insider.

Накануне во время ежегодного послания Федеральному собранию Путин пригрозил потенциальным противникам целым рядом российских вооружений, которые, по заявлению главы государства, не имеют аналогов в мире и способны преодолевать любые современные системы противодействия. Среди упомянутых вооружений — неуязвимая для ПРО межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» без ограничений по дальности полета, крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, скоростные межконтинентальные подводные дроны, высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс и боевые лазеры.

Наблюдатели обратили внимание на то, что видеоролики, сопровождавшие заявления о новых вооружениях президента, являются продуктами компьютерной графики.

Указанные характеристики приводились в материале Newsader исключительно со ссылкой на слова российского президента и не подтверждены объективными наблюдениями.

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