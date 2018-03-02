Я писал несколько месяцев назад, что Запад и Украина готовят Москве «Сталинград» на Март. И я рад и горжусь, что прогноз сбылся. Запад не хотел и не хочет видеть Путина у власти еще 6 лет. Потому что — это криминальный режим и международному климату он не дает позитивных настроений. Запад предпочел бы операцию «Горбачев-Ельцин» вместо. Но..

И тогда пришлось делать «Сталинград». В значении — кульминация (но локальная, промежуточная кульминация в войне, не окончательная). Смотрите, информирует svodka.net.

1. 13-ый Пакт санкций (Кремлевский список).

2. 14-ый Пакет санкций (обвинения Мюллера 13-ти россиянам за вмешательство в выборы в США).

3. Принятие Украиной «хорватского» Закона.

4. Разгром в Сирии американцами.

5. Олимпиада под флагом 404.

6. Кокаиновый скандал.

7. Решение Госдепа о передаче Украине Джавелинов.

8. Объявление решения стокгольмского Арбитража.

Внушительно?

Но понятно, что это хорошая небольшая партия Запада и Украины. Ведь кокаин, например, возился по этому маршруту годами, а брызги устроили сегодня. И так далее.

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И последние дни у РФ стали сдавать нервы. Я смотрел как Захарова обещала сделать отдельную зону для журналистов из США в РФ. Она была на гране срыва.

Выступление Путина — это тоже маразм в стиле Ына. Такого даже при Брежневе не было. И так далее.

К чему я?

К тому, что сегодняшнее решение о разрыве контракта Газпрома с Украиной — это крайне эмоциональное и глупое решение (тем более, что не имеет юридической силы, так как односторонний разрыв контракта невозможен, только через Стокгольм). От него одни убытки для РФ. — денежные и репутационные. Завтра наступит похмелье.

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Но мы, как Нация, не впадаем в эйфорию. Мы продолжаем дальше делать то, что делали 4 года.

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