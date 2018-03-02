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|Украинский офицер рассказал показательную историю о военном, предавшем Украину во время захвата Крыма
|02.03.2018 19:13
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Один из украинских военнослужащих, который в 2014 году при аннексии Крыма перешел на сторону России, был переведен на повышение по службе из полуострова «поближе к Сибири».
Историю об этом поведал украинский офицер Анатолий Штефан на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.
В 2014 году, пишет Штефан, один из его знакомых военнослужащих в Крыму решил перейти на службу в российскую армию, изменив присяге Украине. Мотивацией такого поступка стала позиция жены и наличие собственной квартиры в Крыму. Однако в 2018 году его перевели по повышению в азиатскую часть России.
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