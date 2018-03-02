Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ситуация с газоснабжением будет урегулирована в течение 5-6 дней.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу, информирует svodka.net.

«Ситуация абсолютно контролируемая. Никаких негативных явлений происходить не будет. Хотя нам нужно ввести ранее запланированный план, предусматривающий экономию потребления, чтобы сбалансировать систему», — сказал он.

«Все технические специалисты работают. План, который был сформирован в таких случаях, вступил в силу. Он вступил в действие на 5 дней. Мы делаем все для того, чтобы ситуацию на вторник включительно (6 марта — ред.) вывести на штатный режим», — добавил Гройсман.

Позже он отметил, что «ситуация на вторник, максимум в среду будет стабилизирована».

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