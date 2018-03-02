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|В "Газпроме" рассказали о судьбе транзита газа в Европу
|02.03.2018 19:45
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Россия в ближайшее время не намерена прекращать транзит природного газа в Европу через украинскую газотранспортную систему, несмотря на инициирование процедуры расторжения всех контрактов с украинской стороной.
Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, передает РБК, информирует svodka.net.
На вопрос, означает ли начало процедуры расторжения контракта с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже немедленное прекращение транзита через Украину, Куприянов ответил отрицательно.
«Если бы это было так, мы бы так прямо сказали», — сказал он.
Информацию о том, что транзит газа через Украину продлжится, подтвердил и источник издания в «Газпром экспорте» — трейдерской «дочке» «Газпрома».
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«Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину», — сказал собеседник агентства.
При этом транзитный договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» не предусматривает немедленного прекращения транзита. Согласно статье 8.2 документа, при наличии противоречий для расторжения контракта стороны должны обратиться в Стокгольмский арбитраж.