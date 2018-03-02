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|"Возле границы": Анонсировано прибытие в Украину американского оружия
|02.03.2018 19:53
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То, что Госдепартамент США одобрил поставку противотанковых комплексов Javelin Украине говорит про последовательную поддержку и доверие к украинской власти со стороны Америки.
Об этом в комментарии «Обозревателю» рассказал народный депутат от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук, информирует svodka.net.
«Для Украины это демонстрация практической и последовательной помощи наших союзников в нашем противостоянии с РФ. Поставка этого вооружения – это проявление доверия украинской власти и ВСУ, как к своим союзникам и партнерам», – говорит нардеп.
Тетерук уверен, что уже весной ракетные системы Javelin будут в Украине.
«Я не хочу интриговать, но дозволение и практическое сохранение этого оружия на складах, то мы можем иметь довольно малый срок времени между анонсом и реализацией. Я уверен, что это оружие уже находится близко границ Украины и уже довольно давно», – убеждает он.
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Также нардеп считает, что этим не ограничится, и в случае эскалации конфликта, количество предоставленного оружия будет увеличено.
«Это первый шаг, в случае ухудшения ситуации такое количество может быть увеличено в десятки и сотни раз», – добавил он.