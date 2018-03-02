По его словам, 75% антрацита для украинских ТЭС поступает от российских поставщиков

Энергетический кризис, который наступил в Украине из-за отказа российского «Газпрома» поставлять газ «Нафтогазу» после выигрыша последнего в Стокгольмском арбитраже может усугубиться из-за отсутствия приоритетности украинского угля, и как следствие, зависимости от антрацитовых поставок, уверен глава наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Кабмин ввел национальный план по недопущению кризисной ситуации в энергетике. Учебные заведения по всей стране закрыты, население просят сократить потребление газа и тепла. А все потому, что ударили морозы и у «Газпрома» не можем купить газ. А если бы морозы ударили раньше? И если проблема касалась не только поставок газа, но и антрацита? Вот тогда что было бы? Я скажу — были бы веерные отключения электроэнергии»,- написал Корольчук на своей странице в Facebook.

По его словам, 75% антрацита для украинских ТЭС поступает от российских поставщиков. При этом украинская власть подчеркивает необходимость перехода ТЭС на украинский уголь газовой группы. Однако, по данным эксперта, это происходит «черепаховыми темпами». Эксперт подчеркнул, что действующие правила оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) по факту делают этот переход невыгодным для генерирующих компаний, так как он дорогостоящий, а по правилам рынка для включения нет разницы на каком угле работает блок — украинской марке Г или русском антраците.

«Путь к преодолению российской зависимости от угля простой — изменить правила ОРЭ, и установить приоритет украинского угля. Чтобы в первую очередь включались блоки, которые работают на марке Г, а те, которые на антраците — только в случае крайней необходимости. Вот тогда бы генкомпании, чтобы не терять прибыль, сами бы форсировали перевод антрацитовых мощностей на украинский уголь.», — подчеркнул Корольчук.

При этом он напомнил, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с сентября прошлого года не утверждает решение Совета ОРЭ о приоритетности украинского угля. За время, пока АМКУ определяется что выгоднее для Украины — российский уголь марки «А» или украинский марки «Г», по данным эксперта с апреля 2017 года по март 2018 года с РФ в Украину поставлено 4,7 млн т угля.

«Кабинет министров также самоустранился от проблемы. Профильный вице-премьер Кистион вообще заявил, что это не его дело. А чье? И кто будет в следующем году, когда будут заблокированы поставки, созвать «энергетические штабы», оправдываться перед людьми и хаотично искать выход? Кажется, что тот же Кабмин»,- резюмировал Корольчук.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Владимир Кистион заявил, что вопрос приоритетности украинского угля не лежит в зоне ответственности Кабинета Министров. По мнению председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, таким образом министр и вице-премьер-министр дистанцируются от проблемы, от горняков, от народа, который нужно защищать.

19 февраля на заседании Профсоюза работников угольной промышленности был принят Манифест, который включает пять основных шагов по спасению отрасли. Согласно документу, работники угольных предприятий требуют, в частности, своевременного выполнения обязательств перед угледобывающими предприятиями страны. Также в рамках Манифеста указывается на требование максимально уменьшить поставки иностранного угля. В документе говорится, что нужно безотлагательно закрепить на законодательном уровне преимущество украинского угля перед иностранным.

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