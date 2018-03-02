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|Аналитик пояснил, зачем Кремль достал Януковича из нафталина
|02.03.2018 20:25
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Что-то зачастили у нас пресс-конференции, уже бывших и тех, кто прежний без пяти минут.
В Сети бытует мнение, будто своей пресс-конференцией Янукович решил напомнить, что он еще живой. Почти как Горец. Но в таком случае он давал бы ее не в Москве, а где- на задворках. Нет, это непосредственно Кремль посылает своим главным визави из Белого дома очередной мессидж, информирует svodka.net.
А именно: Кремль опять готов запаковать Януковича в вертолет и выслать его наложенным платежом в Донецк. Там он объявит себя единственным легитимным Президентом Украины и попросит военной помощи у дружественной России, как это сделал теряющий власть правитель Сирии. А затем Россия уже типа легитимно будет поддерживать «шахтеров и комбайнеров, защищающих свой образ жизни от киевского переворота».
То, что Янукович входит в тройку наиболее ненавидимых на Донбассе политиков — Порошенко, Путин, Янукович — Кремль, естественно, не волнует.
И сейчас речь не идет о реализации этого плана, сейчас Кремль обозначает, как он готов действовать, если урегулирование на Донбассе пойдет не так, как устраивает России.
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Собственно, этот сценарий и оправдывает выпадание из Януковича «грозных» фраз насчет того, что киевская власть ответит за все и уже скоро.
Кстати, согласен, что ответит, вот только прежний президенты и
нынешний доносчик к этому не будет иметь никакого отношения. Да и
вообще, о какой самостоятельности Петрушки, надетого на руку
кукловода, может идти речь?