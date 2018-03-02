Проститутки, наркотики и оружие — вотчина и сакральная территория КГБ-ФСБ начинает быстро разворачиваться в нелицеприятных подробностях перед переназначением Путина. Настя Рыбка, 400 килограмм кокаина и антикоррупционные расследования — это объявление войны со стороны ФСБ Кремлю, правительству и МИДу. Путин получил очередной «нож в спину», и уже новые правители России начинают перекраивать ресурсы и властные возможности перед очередным транзитом власти.

Конечно, все российские элиты очень заинтересованы в очередном переназначении Путина, потому что в ситуации, в которой оказалась Россия, не осталось ни одной возможности разрешить полюбовно накопившиеся проблемы с Западом. Всем нужны «козлы отпущения», и следовательно ни только Путин будет переназначен на очередной срок, но и Медведей, и Лавров, и Шойгу останутся на своем месте, информирует svodka.net.

Последнее письмо президента Федеральному собранию — это сигнал всему международному сообществу, что клиент «созрел». Ядерный шантаж и сюрреалистичные картинки «властелина мира» ставят жирную точку на будущем Путина и путинизма и открывают новую страницу российской действительности. Уже сейчас можно с уверенностью предположить, что Путину не удастся продлить свою международную легитимность, и после оглашения результатов выборов и до момента инаугурации мы окажемся совершенно в ином составе правящей верхушки.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира