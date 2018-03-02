Диетологи не перестают говорить о том, что не существует волшебной пилюли для похудения.

Для того, чтобы убрать лишний вес, необходимо вносить серьезные изменения в свой обычный образ жизни и трудиться над собой. Однако, как оказалось, с помощью правильного рациона питания можно добиться похудения в конкретной части тела, информирует svodka.net.

Специалисты раскрыли несколько секретов, благодаря которым талия станет стройнее, а кожа живота более упругой и эластичной. Несмотря на огромную пользу капусты, людям с типом фигуры «яблоко», стоит отказаться от такого продукта. Дело в том, что под действием капустной кислоты в кишечники нейтрализуются продукты гниения, из-за чего возникает вздутие. Из-за этого могут увеличиваться объемы живота. Поэтому, если вы хотите выглядеть достойно на том или ином мероприятии, не употребляйте капусту как минимум за 10 дней до важного события.

Замените соль на специи. Конечно, полностью отказываться от соли не стоит, это плохо скажется на состоянии здоровья, но и ее избыток не менее опасен. Дело в том, что соль задерживает лишнюю жидкость в организме, из-за чего живот никогда не будет казаться плоским и подтянутым.

Существует мнение, что соль не стоит прибавлять в блюда во время готовки, а использовать ее уже непосредственно во время еды, рассчитывая норму на свою порцию. Заменить ее можно на разнообразные натуральные специи. Таким образом, еда станет ароматнее и вкуснее, и вы не принесете организму вред.

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Старайтесь летом как можно больше есть огурцов. Это один из самых низкокалорийных продуктов, который на 95 процентов состоит из воды. Одновременно с этим, огурец довольно долго переваривается в желудке, следовательно после порции этого освежающего овоща вы не будете испытывать голод и воздержитесь от калорийных перекусов. Более того, огурец может выводить лишнюю жидкость из организма, от чего исчезнет отечность.

Ни в коем случае не отказывайтесь от употребления жиров. Этот макроэлемент очень важен для организма, без жира не смогут усваиваться жирорастворимые витамины. А жирные кислоты, наоборот, улучшат обменные процессы и будут помогать выведению лишних килограмм. Поэтому, регулярно включайте в рацион жирные сорта рыбы, орехи, авокадо и растительное масло. Нельзя отказываться и от углеводов, ведь залог хорошей фигуры – баланс макроэлементов. Конечно же, углеводные порции стоит немного уменьшить, исключить полностью можно только хлебобулочные изделия.

А вот макароны из муки грубого помола и крупы обязательно должны быть в рационе. Клетчатка позволит очистить кишечник, из-за чего уменьшаться объемы талии. Нужно обязательно кушать, так как именно в первой половине дня метаболизм в нашем организме наиболее активен.

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Актуально употреблять кисломолочные продукты в первой половине дня. Более того, выбирайте творог, молоко и кефир нормальной жирности, так как в обезжиренных продуктах слишком много искусственных добавок. Диетологи рекомендуют отказаться от употребления кофе тем, кто хочет уменьшить объемы талии. Заменить его можно на зеленый чай.

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