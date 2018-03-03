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|Боевики усилили обстрелы в зоне АТО: погиб украинский воин
|03.03.2018 08:12
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Террористы на Донбассе усилили обстрелы, в результате чего погиб один украинский воин, еще двое наших защитников получили ранения.
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Об этом сообщает пресс-центр АТО.
Отмечается, что на луганском направлении, агрессор вел огонь из 120-мм минометов в районе населенного пункта Троицкое. Вблизи Станицы Луганской захватчики нарушили перемирие из стрелкового оружия, информирует svodka.net.
На донецком направлении соперник из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных типов и стрелкового оружия часто обстреливал наши позиции вокруг Авдеевки. Также, 82-мм минометы и вооружения БМП враг применил неподалеку Богдановка.
В целом, за минувшие сутки, 2 марта, агрессор провел 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
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