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Грядут изменения в пенсионном законодательстве, - Рева (ВИДЕО)
03.03.2018 08:28
Грядут изменения в пенсионном законодательстве, — Рева (ВИДЕО)

Министерство соцполитики Украины готовит изменения в пенсионное законодательство.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Предлагается определить, что стаж для пенсий доначисляется автоматически, а коэффициент заработка по желанию, информирует svodka.net.

«Люди работали, им назначили пенсию, и они дальше начали работать, потом уволились, приходят, и им доначисляют стаж и коэффициент, который они заработали, добавляют к этому. Если у них заработная плата была меньше, чем до момента назначения пенсии, у них еще и падает коэффициент. И мы сейчас готовим законодательные изменения для того, чтобы определить, что стаж доначисляется автоматически, а коэффициент заработка по желанию. То есть если у него больший коэффициент – он добавляется», — заявил Рева.

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