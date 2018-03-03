Грядут изменения в пенсионном законодательстве, — Рева (ВИДЕО) Министерство соцполитики Украины готовит изменения в пенсионное законодательство. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева. Предлагается определить, что стаж для пенсий доначисляется автоматически, а коэффициент заработка по желанию, информирует svodka.net. «Люди работали, им назначили пенсию, и они дальше начали работать, потом уволились, приходят, и им доначисляют стаж и коэффициент, который они заработали, добавляют к этому. Если у них заработная плата была меньше, чем до момента назначения пенсии, у них еще и падает коэффициент. И мы сейчас готовим законодательные изменения для того, чтобы определить, что стаж доначисляется автоматически, а коэффициент заработка по желанию. То есть если у него больший коэффициент – он добавляется», — заявил Рева. Читайте: КМУ опять меняет правила игры. Монетизации быть?



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