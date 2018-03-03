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|США о российских поставках газа в Украину: Газ не должен быть политическим оружием
|03.03.2018 09:00
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В американском внешнеполитическом ведомстве призвали Россию продолжить поставки газа в Украину, как того требует решение международного суда.
Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Газпром должен возобновить поставки газа в Украину, информирует svodka.net.
«Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что Газпром будет поставлять газ в украинский транзитный трубопровод в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что она является надежным поставщиком газа», − написала Науэрт в Twitter.