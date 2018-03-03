Жалобы киевлян по поводу незаконного строительства домов по улицам Горького, Толстого, Макаренко, Лисковская, Милославская и Радунская оказались не беспочвенными. Департамент земельных ресурсов Киевской горгосадминистрации (КГГА) выявил, что по большинству из этих объектов застройщики самовольно изменили целевое назначение земельных участков.

Депутат Киевсовета Виктор Грушко (фракция “Солидарность”) попросил замглавы КГГА Александра Спасибко разобраться с незаконным строительством многоэтажек в Деснянском районе, информирует svodka.net.

Грушко сообщил, что к нему приходит множество жалоб киевлян, обеспокоенных застройкой улиц Макаренко, Лисковская и Милославская (ЖК “Район”, жилищная компания “Прага”), улицы Радунской на Троещине (напротив ул. Лаврухина), улицы Горького 17,17-а, 19 (ООО “Клабстрой”) и 58, 58-6 (ЖК “SloveSky”). Заявители уверяют, что по этим адресам строятся многоэтажные дома, тогда как указанные земельные участки, в соответствии с Генпланом Киева, относятся к территориям малоэтажных застроек.

В обращении сказано, что комиссия Деснянской РГА во главе с и.о. председателя выезжала на место событий, пытаясь проверить документы, но их не предоставили. В свою очередь Департамент земельных ресурсов КГГА провел проверки по этим объектам и во всех случаях выявил нарушения.

Так, на земельном участке в пер. Горького, 23а, застройщиком самовольно изменено целевое назначение земли и проводятся строительные работы по сооружению 10-этажного клубного дома “Прага”. По ул. Пожарского, 70, где тоже строится многоэтажка, отсутствует паспорт объекта строительства. По ул. Толстого, 47 застройщик самовольно изменил целевое назначение земельного участка, так же, как и по ул. Горького 58-б.

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Виктор Грушко попросил Александра Спасибко с привлечением всех профильных и заинтересованных служб и организаций организовать комиссионное обследование земельных участков по улицам Макаренко, Лисковская, Милославская и Радунская, на которых ведется строительство многоэтажных домов. И – принять соответствующие меры реагирования.

Отметим, что по некоторым из незаконно построенных объектов уже стартовали продажи. Так, к примеру, квартиры в ЖК “Прага” (пер. Горького, 23а) предлагают приобрести потенциальным инвесторам по стоимости 13,8 тыс. гривен за метр квадратный.

Застройщиком участка по адресу пер. Горького, 23а, является ООО “Мегалит-строй”, а арендатором — ООО “Гарант инвест строй”. По данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Мегалит-строй” зарегистрировано 8 сентября 2016 года. Уставной капитал предприятия составляет 3 тыс. гривен. Руководителем компании выступает Юрий Гончаренко. Принадлежит предприятие Андрею Довгалю (70%) и Михаилу Ираклию (30%).

В свою очередь, ООО “Гарант инвест строй” зарегистрировано 9 октября 2006 года, Уставной капитал компании составляет 16,6 млн гривен. Руководителем ООО “Гарант инвест строй” выступает Иван Хмель. Принадлежит предприятие ООО “Элитстройинвест АК”, учредителем которого выступает компания “Астана Финанс” (Казахстан).

Что касается строительства по адресу ул. Горького, 85-б, в Деснянском районе Киева, то арендатором этого участка выступает ОК “Жилищно-строительный кооператив “Комфорт-дом-Славский”. По данным аналитической системы Youcontrol, кооператив зарегистрировали 20 августа 2016 года. Его руководителем является Вероника Костенко. Зарегистрирован ОК на Виталия Круцюка, Виталия Сою и Павла Доценка. При этом, Круцюк также является владельцем еще 4 строительных компаний. Доценко принадлежит доля в 12 компаниях, между которых встречаются не только строительные предприятия, но и по производству строительных материалов, а также — в сфере ресторанного бизнеса. Виталий Соя, в свою очередь, еще связан с 5 компаниями, между которых большая часть занята в сфере строительства.

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