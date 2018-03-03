По результатам 2017 года в Украине самые распространенные подделки таких иностранных валют как доллары США, евро и российские рубли. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

«Что касается подделок иностранной валюты, то большинство изъятых из обращения поддельных банкнот прошлого года — это: доллары США (78%), евро (16%), российские рубли (6%)», — говорится в сообщении, информирует svodka.net.

Отмечается, что чаще только злоумышленники подделывают иностранные банкноты следующих номиналов:

100 долларов США (94%);

200, 100 и 50 евро (40%, 21% и 29% соответственно);

5000 и 1000 российских рублей (71% и 21% соответственно).

В НБУ порекомендовали украинском в случае сомнений в подлинности и платежности банкнот гривны обращаться в банки для проведения исследований Нацбанком.

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«По результатам этих исследований, осуществляемых бесплатно, клиентам возвращают деньги, которые признаны настоящими и платежными. Поддельные банкноты изымаются без возмещения стоимости. НБУ сообщает об изъятии подделок Нацполиции Украины после чего они передаются правоохранительным органам для проведения расследований «, — уточнили в Нацбанке.

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