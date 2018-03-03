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|Стало известно, подделки каких иностранных валют распространенные в Украине
|03.03.2018 19:03
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По результатам 2017 года в Украине самые распространенные подделки таких иностранных валют как доллары США, евро и российские рубли. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
«Что касается подделок иностранной валюты, то большинство изъятых из обращения поддельных банкнот прошлого года — это: доллары США (78%), евро (16%), российские рубли (6%)», — говорится в сообщении, информирует svodka.net.
Отмечается, что чаще только злоумышленники подделывают иностранные банкноты следующих номиналов:
100 долларов США (94%);
В НБУ порекомендовали украинском в случае сомнений в подлинности и платежности банкнот гривны обращаться в банки для проведения исследований Нацбанком.
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«По результатам этих исследований, осуществляемых бесплатно, клиентам возвращают деньги, которые признаны настоящими и платежными. Поддельные банкноты изымаются без возмещения стоимости. НБУ сообщает об изъятии подделок Нацполиции Украины после чего они передаются правоохранительным органам для проведения расследований «, — уточнили в Нацбанке.