Генеральная прокуратура Украины разоблачила группу лиц, подделывали завещания и другие документы от имени умерших граждан, при попытке завладеть квартирами на сумму 5,7 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Согласно сообщению, в преступную группу входили адвокаты, частный адвокат Киевского городского нотариального округа, прежний судья одного из киевских райсудов и чиновник органа самоуправления, информирует svodka.net.

«Адвокаты вместе с частным нотариусом занимались изготовлением завещаний и других документов от имени умерших лиц путем внесения в них заведомо ложных сведений. После изготовления документов указанные лица с помощью бывшего судьи одного из районных судов Киева проводили их государственной регистрации филиала ГП» Национальные информационные системы «, — сообщают правоохранители.

По информации прокуратуры, злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 и ч. 2, 3, 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, участникам группы грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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