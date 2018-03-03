В городе Борзна из-за вспышки острой кишечной инфекции в общеобразовательной школе-интернате госпитализировали 16 школьников.

Пострадали ученики 1, 4, 6, 9 и 10 классов. Течение заболевания — легкой и средней тяжести, информирует svodka.net.

Сейчас за детьми установлено медицинское наблюдение, проводятся противоэпидемические, дезинфекционные мероприятия и лабораторные исследования.

Полиция и прокуратура Черниговской устанавливают причину вспышки острой кишечной инфекции, открыто уголовное производство по признакам «ненадлежащего исполнения профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего «.

Продолжается досудебное расследование.

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Напомним, в школьной столовой в Днепропетровской руками накладывают еду в детских тарелок.

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