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|Минсоцполитики заявили, что налоги с пенсий возвращаться не будут
|03.03.2018 19:50
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После того, как Конституционный суд признал налогообложение пенсий незаконным, налоги с них взиматься не будут. Однако, те, которые были удержаны ранее, возвращению не подлежат.
Налоги, которые были удержаны с пенсий до того, как КСУ признал налогообложение пенсий незаконным, возвращаться не будут. Об этом в субботу, 3 марта, комментарии Укринформу сообщил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, информирует svodka.net.
Он отметил, что решение Конституционного суда относится только к тем пенсиям, которые будут начисляться после его принятия.
«Решение вступает в силу с даты принятия. И именно с этой даты пересматривается максимальный размер. Никакого вопроса относительно возврата к прежнему абсолютно нет», — отметил Шамбир.
Он подчеркнул, что отдельно бы не обращал внимания на этот вопрос, «потому что в принципе для Пенсионного фонда оно не значит ничего, это больше вопрос бюджета».
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