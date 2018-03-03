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|Двое мужчин трагически погибли возле остановки в столице
|03.03.2018 19:58
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Тела двух мужчин нашли возле остановки общественного транспорта на улице Радужной в Днепровском районе Киева.
Тело одного мужчины нашли на остановке транспорта. По предварительным данным, мужчина скончался на остановке из-за больного сердца. Вблизи нашли другое тело мужчины, который, вероятно, покончил с собой. По предварительным данным, он прыгнул с крыши жилого дома, информирует svodka.net.
Сейчас работают медики и правоохранители, они ожидают следственно-оперативную группу.
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