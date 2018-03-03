Новый австрийский канцлер Курц накануне своего первого визита в Москву порадовал хозяев словами о том, что «долгосрочный мир в Европе возможен только с Россией, а не против России».

Никто не станет спорить с этими словами молодого политика. Но не европейские страны начинали конфликт с Москвой, не Украина напала на Россию. Все с точностью до наоборот: это Россия нарушила территориальную целостность Украины, как перед этим — территориальную целостность Грузии и Молдовы. И конфликт Европейского Союза с Россией связан именно с агрессивными действиями Москвы, информирует svodka.net.

Мир в Европе с Россией очень легко — для этого сама Россия должна отказаться от своих агрессивных амбиций, вывести войска из Донбасса и Крыма, помогать восстановлению территориальной целостности Грузии и Молдовы. Простое домашнее задание — если не для Путина, с которым будет встречаться Курц, так и для его преемников.

Курц младше Путина на несколько десятилетий — и если он сохранит политическое достоинство, то у него есть все шансы увидеть именно тот мир с Россией, о котором он говорит.

Но австрийскому канцлеру хочется «мира уже сегодня». А такой мир подразумевает не урегулирования, а его имитацию.

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Именно следовательно Курц оказался между политиков, которые говорят о постепенной отмене санкций против Москвы — в обмен на выполнение Россией своей части Минских соглашений. Первым, кто выдвинул такую ​​концепцию, стал нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Его поддерживает глава немецкого внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль.

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И вот теперь в клубе «постепенной отмены» оказался австрийский канцлер. Что неудивительно, если учесть интересы российского бизнеса в Австрии и специфический с точки зрения европейских ценностей состав нынешнего коалиционного правительства этой страны.

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Но в Курца, как и в Штайнмайера, ничего не получится. Для танго, как известно, нужны двое. Путин не собирается плясать с европейцами. Если бы российский президент был бы заинтересован в частичном ослаблении санкций в обмен на частичное выполнение Минских соглашений, он давно бы уже на это согласился. Но не соглашается же! И это логично.

Потому что частичное выполнение Минских соглашений предусматривает — для начала — прекращение военных действий на линии разграничения. И начало мирной жизни для граждан — тех самых граждан, о судьбе которых беспокоится австрийский канцлер.

Но вот только Путину это зачем? Зачем ему Донбасс, с территории которого будут стрелять? Из незаживающей раны превратится просто в объект для бесконечных переговоров о статусе региона, порядок проведения выборов и места размещения миротворцев? Донбасс, о котором забудут на следующий день после того, как прекратится война?

И не только в мире забудут. В Украине — тоже. Потому что это будет как отрезанный кусок, когда-либо вернется в состав страны. Зачем это Путину? Как это поможет его плану дестабилизации Украины и возврата всей нашей страны «к родной гавани» русского империализма?

Именно следовательно хорошие пожелания Курца — по-прежнему предложения немецких политиков — так и останутся словами. Европейские визитеры могут рассчитывать, что Путин даст им возможность сохранить лицо — но не дождутся от российского президента такого подарка.

На самом деле формула Курца звучит несколько иначе. Есть возможной или позорная капитуляция Европейского Союза перед Россией, или долгий конфликт с Кремлем. На мир в ближайшее время рассчитывать не приходится.

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