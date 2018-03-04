Два десятилетия российское телевидение «вынимает из голов россиян мозги»; цель кремлевской пропаганды – сделать так, чтобы Владимир Путин оставался при власти пожизненно.

Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко, информирует svodka.net.

Отвечая на вопрос, почему большинство россиян принимают за чистую монету шоу, разыгрываемые на центральных кремлевских телеканалах с участием «оппозиционеров», он пояснил: «На протяжении последних 20 лет российский телевизор очень старательно вынимал из голов россиян мозги и вкладывал туда что-то другое. Это частично получилось».

По словам Яковенко, условно российское общество разделилось на две части. Меньшая часть «воспротивилась этой процедуре», «перестала смотреть телевизор, и, как правило, перестала вообще интересоваться политикой и быть гражданами. Кто-то уехал за рубеж, кто-то ушел в личную жизнь. Они перестали обращать внимание на политику, хотя политика постоянно обращает внимание на них».

Вторая часть «зомбирована телевизором и находится под его влиянием».

Как убежден журналист, «эта целенаправленная история, которая выращивалась телевизором», преследует одну простую цель: «Она направлена на то, чтобы выборов в России никогда не было, и чтобы человек, который сегодня грозил всему миру новой ядерной бомбой (1 марта президент РФ Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием, где презентовал новое вооружение. – Ред.), навсегда остался в Кремле. Пожизненно».

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