Сепаратисты применили 120 мм минометы близко Водяного на Приазовье, а 82 мм минометы — возле Песков. Также враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия возле Крымского.

За минувшие сутки, 3 марта, сепаратисты восемь раз нарушили режим тишины, никто из бойцов ВСУ не пострадал. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, информирует svodka.net.

Так, на донецком направлении соперник применил 120 мм минометы близко Водяного на Приазовье, а 82 мм минометы — возле Песков.

На луганском направлении враг вел огонь из 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия возле Крымского.

Из гранатометов различных типов сепаратисты обстреливали позиции сил АТО возле Луганского, Новгородского, Станицы Луганской и Счастья.

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Из стрелкового оружия враг нарушал перемирие на подступах к Малиновому.

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