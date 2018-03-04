В Украине не должно быть политики двойных стандартов, согласно которой украинским звездам запрещено выступать в России, в то время, как депутатам вести бизнес можно.

Об этом в интервью Янине Соколовой для программы «Рандеву» на «5 канале» рассказал руководитель украинской рок-группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин.

«Возможно есть какие-то заказы, вероятно кто-то там влияет на это все. Потому что есть, собственно, музыканты с большим пиар-штатом, которые там работают. Возможно таким образом они помогают травить одного или нескольких музыкантов, которые выступают», – заявил Харчишин, информирует svodka.net.

По его мнению, двойных стандартов быть не должно.

«Я понимаю, что это публичные люди. Они все смотрят и они вероятно какой-то пример показывают, но не должно быть двойных стандартов. Эта тема такая заезженная, но на самом деле должно быть на всех планках бизнеса, в том числе и в шоу-бизнесе», – подчеркнул он.

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Харчишин также добавил, что помимо музыкантов, в России ведут бизнес украинские депутаты.

«Если мы не едем выступать, то мы прекращаем какие-либо отношения с российским бизнесом. И не должно быть, как между депутатов. Я знаю, что есть бизнес у депутатов в России. И мы продолжаем торговлю с оккупантом, открыто или закрыто», – резюмировал он.

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