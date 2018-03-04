Украине, по оценке IFC, чтобы достичь поставленных целей до 2030 г., надо инвестировать в «зеленые» проекты порядка 70 млрд долл.

На достижение целей Парижского климатического соглашения, направленного на удержание роста мировой температуры в пределах 2°C, нужно до 2040 г. инвестировать в различные «зеленые» проекты свыше 50 трлн долл. США, информирует svodka.net.

Об этом заявил Кирилл Шевченко, председатель правления Международной финансовой корпорации (IFC). По его словам, без существования специализированных финансовых учреждений достичь этих показателей невозможно.

«Во всем мире «зеленые» банки делают три вещи: финансируют проекты возобновляемой энергетики, энергосберегающих технологий и проекты, связанные с защитой окружающей среды. Так вот, на сегодняшний день в мире отставание в финансировании этих проектов составляет около 20,7 трлн долл.», — отметил єксперт.

По его словам, Украине, по оценке IFC, чтобы достичь поставленных целей до 2030 г., надо инвестировать в «зеленые» проекты порядка 70 млрд долл.

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«Мы претендуем на треть этого рынка. Нам есть чем заняться. В прошлом году мы профинансировали 72 масштабных проекта «зеленой» энергетики, сегодня их уже 80. Это солнечные, ветровые, биогазовые и малые гидроэлектростанции», — подчеркнул Шевченко.

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