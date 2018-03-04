Помощник депутата Мосгордумы Шапошникова облил ее водой и сильно толкнул.

На кандидата в президенты РФ Ксению Собчак совершено набег. Нападавшим оказался помощник депутата Мосгордумы, информирует svodka.net.

Как сообщается в Twitter кандидата, набег произошло возле Петровского путевого дворца.

«На Ксению Собчак совершено набег в центре Москвы. На выходе из Петровского путевого дворца на кандидата в президенты напал помощник депутата Мосгордумы Шапошникова. С криками «это за Жириновского» он вылил на Собчак воду и сильно толкнул», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавшего задержала охрана. Ранее сообщалось, что у Ксении Собчак возник конфликт с одиозным российским политиком Владимиром Жириновским.

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Во время записи предвыборных дебатов на канале «Россия 1» 28 февраля он обругал ее матерными словами. Собчак, в ответ, облила Жириновского водой.

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