В штабе предупредили, что возможны обстрелы не только позиций украинской армии, но и населенных пунктов, неподконтрольных силам АТО с целью дискредитировать ВСУ.

В штабе АТО предупредили о возможных провокациях на территории Луганской и Донецкой областей, начиная с 5 марта 2018 года, информирует svodka.net.

Об этом сообщили в пресс-центре АТО на официальной странице в Facebook.

«По данным разведки штаба АТО ближайшее время на территории Луганской и Донецкой областей возможные вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск», — говорится в сообщении.

«По имеющейся информации поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным огневым провокациям как против подразделений Вооруженных Сил Украины, так и против гражданского населения. При этом, они собираются прибегнуть к уже часто испытанной ими тактике, когда обстреливая позиции украинской армии одновременно ведется огонь и в сторону неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов», — уточнили в пресс-центре.

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Также в штабе АТО предупредили, что возможны провокации связанные с договоренностями Трехсторонней контактной группы о полной приверженности всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного прекращения огня, начиная с 5 марта 2018 с 00:00 часов (по киевскому времени). Такими циничными действиями оккупанты могут попытаться создать условия для обвинения сил АТО в якобы обстрелах неподконтрольных прифронтовых населенных пунктов.

Сообщается, что преступные действия российско-оккупационных войск могут сопровождаться подконтрольными им СМИ.

«По замыслу оккупационной администрации РФ они должны снимать и обнародовать соответствующую картинку с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины, военного и военно-политического руководства Украины», -подытожили в пресс-центре.

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Как сообщалось, Вооруженные Силы Украины заявили о готовности к установлению и соблюдению режима прекращения огня с 00:00 часов понедельника, 5 марта.

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