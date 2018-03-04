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|Месси ударом со штрафного забил 600-й гол в карьере
|04.03.2018 20:33
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Исторический гол Месси в поединке 27-го тура чемпионата Испании против «Атлетико стал шестисотым в карьере легендарного форварда.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси, открыв счет в поединке 27-го тура чемпионата Испании против «Атлетико», оформил 600-й гол в своей карьере, информирует svodka.net.
539 мячей Месси забил за «Барселону», 61 – за сборную Аргентины, сыграв в 747 матчах.
На 25-й минуте защита гостей не справилась с Лео. Арбитр назначил штрафной, который и исполнил сам нападающий сборной Аргентины. Месси огненным ударом с 22-х метров, словно рукой, положил кожаную сферу четко в ворота.
Аэропорт Барселоны не расширяют, так как «нельзя летать там, где живет Месси»
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