По «индексу вареника», за последние 4 месяца стоимость продуктов в магазинах выросла на 6,82%.

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В Украине презентовали «индекс вареника» — онлайн-сервис, который показывает динамику цен на социальные продукты и инфляцию, информирует svodka.net.

Онлайн-барометр и онлайн-калькулятор инфляции запустили на платформе PRO. Разработка принадлежит Офису эффективного регулирования BRDO.

«Чтобы посчитать, сколько стоит вареник, нужно знать цены на ингредиенты отдельно: яйца, муку, сметану, масло и т. п. Наш сервис включает ежедневную динамику цен на эти товары, по данным крупнейших онлайн-супермаркетов. Информация представлена и в региональном разрезе. Это позволит каждому пользователю в режиме онлайн наблюдать за тем, как меняются цены по стране в целом или в каждой области отдельно», — говорит председатель BRDO Алексей Гончарук.

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svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

По «индексу вареника», за последние 4 месяца стоимость продуктов в магазинах выросла на 6,82%.

На ресурсе доступен также инфляционный калькулятор, который позволяет оценить, как со временем менялись цены в стране.

BRDO – экспертно-аналитический центр, созданный по инициативе Министерства экономики и европейских партнеров. Финансируется ЕС. BRDO работает над упрощением условий ведения бизнеса и эффективным государственным регулированием в 6 экономических секторах: строительство, ИТ и телекомуникациии, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и инфраструктура, рыночный контроль и надзор.

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