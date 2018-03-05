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|05.03.2018 01:52
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Мировому сообществу в очередной раз показали, кто воюет на стороне незаконных самообразований.
Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований, который оказался гражданином Российской Федерации, информирует svodka.net.
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
У боевика при себе был российский паспорт и «временное удостоверение личности», выданное террористами ДНР.
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«Мировому сообществу в очередной раз показали, кто воюет на стороне незаконных самообразований и какая в Украине «гражданская война», — говорится в сообщении.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/