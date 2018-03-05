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Ихтамнет: На Донбассе бойцы АТО взяли в плен россиянина
05.03.2018 01:52
Ихтамнет: На Донбассе бойцы АТО взяли в плен россиянина

Мировому сообществу в очередной раз показали, кто воюет на стороне незаконных самообразований.

Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований, который оказался гражданином Российской Федерации, информирует svodka.net.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

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У боевика при себе был российский паспорт и «временное удостоверение личности», выданное террористами ДНР.

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«Мировому сообществу в очередной раз показали, кто воюет на стороне незаконных самообразований и какая в Украине «гражданская война», — говорится в сообщении.

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