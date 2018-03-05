Ихтамнет: На Донбассе бойцы АТО взяли в плен россиянина Мировому сообществу в очередной раз показали, кто воюет на стороне незаконных самообразований. Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований, который оказался гражданином Российской Федерации, информирует svodka.net. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ У боевика при себе был российский паспорт и «временное удостоверение личности», выданное террористами ДНР. Читайте: На Донбассе во время выполнения боевого задания погиб украинский десантник «Мировому сообществу в очередной раз показали, кто воюет на стороне незаконных самообразований и какая в Украине «гражданская война», — говорится в сообщении. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/



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