Оккупанты вели прицельный огонь из 120-мм минометов возле Луганского, Павлополя и Широкино, зенитной установки — по защитникам Счастья. Никто из наших бойцов не пострадал.

Сводка Пресс-центра штаба АТО за 4 марта 2018 года, информирует svodka.net.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы украинских защитников из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Кроме тяжелых минометов враг, на некоторых участках линии соприкосновения, применил танковое вооружение.

На Луганском направлении соперник вел огонь из 120-мм минометов по нашим позициям возле населенного пункта Луганское, а из минометов калибра 82 мм, гранатометов и зенитной установки — по защитникам Счастья.

На Донецком направлении основная вооруженная активность противника зафиксирована на Приазовье. В этом районе захватчики применили 120-мм минометы неподалеку Павлополя и Широкино. Также у Павлополя оккупанты стреляли из вооружения танка, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, семь мин калибра 120 мм разорвались близко наших опорных пунктов в пригороде Марьинки.

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Всего за минувшие сутки агрессор совершил 7 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал.

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