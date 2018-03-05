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|Оккупанты планируют провокационные обстрелы гражданского населения для картинки телеканала "Россия-24", - штаб АТО
|05.03.2018 07:36
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По данным разведки штаба АТО, в ближайшее время на территории Луганской и Донецкой областей возможны вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск.
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По имеющейся информации, поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным огневым провокациям как против подразделений Вооруженных Сил Украины, так и против гражданского населения. При этом они собираются использовать уже часто испытанную ими коварную тактику, когда, обстреливая позиции украинской армии, кремлевские наемники одновременно ведут огонь и в сторону неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов, информирует svodka.net.
Возможные провокации связаны с договоренностями Трехсторонней контактной группы об установлении бессрочного прекращения огня, начиная с 5 марта 2018 с 00:00 часов (по киевскому времени). Такими циничными действиями оккупанты будут пытаться создать условия для обвинения сил АТО в якобы обстрелах неподконтрольных украинской власти прифронтовых населенных пунктов.
К своим преступным действиям российско-оккупационные войска планируют привлечь подконтрольные им СМИ, а также съемочную группу телеканала «Россия-24», которая прибыла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По замыслу оккупационной администрации РФ они должны снимать и обнародовать соответствующую картинку с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины, военного и военно-политического руководства Украины.