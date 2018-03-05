Именно через эти резидентуры организовывались срыв подписания ассоциации с ЕС, расстрел Майдана, оккупация Крыма и попытка захвата и оккупации областей Юга и Востока Украины, пишет в Facebook журналист и общественный деятель Андрей Клименко.

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«Так сегодня звезды и мои личные воспоминания совпали в информационном поле, я хочу сформулировать здесь (хотя я просто журналист-аналитик, который много лет интересуется военной историей, а не шпион, да еще и крымский журналист, тот, что все видел):. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

1. В четвертую годовщину расстрела Майдана, оккупации Крыма и начала попытки захвата половины Украины (это неслучайное совпадение дат) в нашей стране до сих пор официально и законно действуют 3 (три) разведывательно-диверсионные сети 2-х (двух) спецслужб врага-оккупанта — ГРУ (военной разведки) и СВР (внешней разведки):

1) УПЦ МП,

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2) «Россотрудничество»,

3) «Российский регистр судоходства» (об этой резидентуре вы, вероятно, не слышали).

2. Именно через эти резидентуры — а все они имеют в Украине разветвленную региональную структуру — организовывались:

— срыв подписания ассоциации с ЕС,

— расстрел Майдана,

— оккупация Крыма,

— попытка захвата и оккупации областей Юга и Востока Украины …

3. С этим кто-то борется? — Да. Но пока без особого успеха.

4. Но мы — народ Украины — и этих победим. Даже не сомневайтесь! Однако внимательно будем следить за руками этих «структур» и их друзей и хозяев.»

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