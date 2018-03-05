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|Оскар 2018: "Форма воды"-признан лучшим фильмом года
|05.03.2018 08:24
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Американская киноакадемия вручила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» 2017 года. Победителем признана лента «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо.
Оскар 2018: лучшим фильмом года признана лента «Форма воды», информирует svodka.net.
Лучшими актерами стали Гэри Олдман и Фрэнсис Макдорменд, лучшим режиссером признан Гильермо дель Торо.
Американская киноакадемия вручила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» 2017 года. Победителем признана лента «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо.
В номинации «Лучший актер» победу одержал Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена».
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А «Лучшей актрисой» признана Фрэнсис Макдорменд за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Лучшим режиссером стал Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды».
Также награду в номинациях «Лучшая песня» получила Remember me из мультфильма «Коко», а «Лучшей музыкой к фильму» признано трек в ленте «Форма воды».
Ранее сообщалось, что Джеймс Айвери стал самым старшим человеком, который был номинирован на Оскар и получил заветную статуэтку. Сейчас Айвери 89 лет, а победу ему принес фильм «Зови меня своим именем» в номинации «Лучший адаптированный сценарий».
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