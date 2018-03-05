Обычный большевистский рецепт, как взять страну под контроль. Погрузить в анархию и перехватить власть. Розовая мечта Путина, пишет телепродюсер Григорий Тычина.

Все знают аббревиатуру МУС — она же общеизвестна, правда?

Нет, не слышали?

А пренебрежительное слово «мусор» в отношении полицейского откуда происходит, тоже не знаете?

Так ведь от МУС и происходит! Потому МУС — это «Московский уголовный сыск»: именно так называли московскую розыскную полицию до 1917 года. Слово неукраинское, криминального происхождения, российским криминалом в Украину принесенное.

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Что такое A.C.A.B. — знаете? Погуглить, кто не знает. Тоже криминал, только западноевропейский, тоже пренебрежение к силам правопорядка, тоже стремление к бандитскому беспределу и анархии. «Все копы — ублюдки», вот его значение. Термин появился в 70-х, в последнее время его распространение в Европе значительно активизировалось (с чего бы это вдруг?). Футбольные хулиганы, скинхеды, анархисты разного рода несут его в массы.

И снова неукраинский термин.

Об А.У.Е., видимо, уже больше слышали. «Арестантский уклад един» — новейшая российская бандитско-молодежная субкультура, неписаные правила и жизненная философия уголовных банд, рожденная на Дальнем Востоке. Со временем она все больше продвигается на запад — через Сибирь и Урал, постепенно захватывая европейскую часть России. «Что-то типа A.C.A.B., но новый уровень!», — утверждает российский подросток.

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Украиной здесь снова не пахнет. Две уголовных субкультуры встречаются в центре России и создают некрасивый симбиоз.

А сейчас вся эта уголовная лексика и философия активно распространяется в Украине. В соцсетях созданы хэштеги «мусора не люди», «ACAB», их активно продвигает определенный слой людей. Может, они против российской полиции протестуют? Дискредитируют власть, полицию и спецслужбы врага, ведя подрывную работу в местном сегменте фейсбука и вконтактика? И где там! Симпатичные распространители (на аватарках много «патриотических» фото) борются против украинских сил правопорядка и против украинской власти. «Долой барыг!» (Опять неукраинское слово; как же они прокалываются на лексике!) — их актуальный лозунг. «Враг в Киеве, а не в Москве!», — вторят им, сочувствуя, из России.

Как фон используются блокировка украинских улиц и транспортных магистралей, прорывы украинской границы и боевое оружие против украинских силовиков.

«Борцы» и их проводники будто не понимают, что может произойти дальше. Такое чувство, что Украина как государство, которое противостоит агрессии хищного врага, им безразлична. А, может, действительно безразлична? Или еще хуже — ненавистна?

Обычный большевистский рецепт, как взять страну под контроль. Погрузить в анархию и перехватить власть. Розовая мечта Путина.

Там, где ультрарадикалы — ищи ослиные уши Кремля.

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