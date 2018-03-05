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|Найден революционный способ борьбы с раком
|05.03.2018 08:48
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Ученые Университета штата Мичиган разрабатывают вирусоподобные частицы Qβ, способствующие активации иммунной системы для борьбы с раком.
Создана вакцина, убивающая рак и метастазы, информирует svodka.net.
Так, Qβ является бактериофагом, то есть вирусом, поражающим кишечную палочку Escherichia coli. Исследователи собираются скомбинировать инфекционные частицы с ассоциированными с опухолью углеводными антигенами (TACA).
TACA представляет собой продукт нарушенного в раковых тканях процесса гликозилирования, в ходе которого остатки сахаров присоединяются к белкам или липидам. Опухолевые углеводные антигены также участвуют в образовании метастаз — вторичных очагов злокачественного новообразования.
При комбинации Qβ и TACA такие иммунные клетки, как Т-лимфоциты, учатся распознавать углеводные антигены на поверхности раковых клеток и уничтожать последних.
По словам ученых, вакцина будет испытана на собаках, страдающих остеосаркомой — типом опухолей костей, встречающихся и у людей. Исследователи уверены, что вакцина не только затормозит рост опухолей, но и предотвратит образование метастаз.
Как сообщалось, международные исследователи создали генетически модифицированные клетки иммунной системы, способные уничтожать раковые клетки в опухолях головного мозга.