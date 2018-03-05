В российско-оккупационных войсках он служил водителем-механиком.

В социальных сетях продолжают бурно обсуждать известие о том, что на Донбассе украинские военные взяли в плен боевика из России, информирует svodka.net.

Так, блогер с ником Necro Mancer нашел в сети данные об указанном персонаже.

По словам блогера, задержанным является Николай Покусаев из села Яропольцы Белгородской области (РФ).

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Напомним, что о взятии в плен россиянина сообщила 4 марта 57-я отдельная мотопехотная бригада. Задержанному 47 лет, в российско-оккупационных войсках он служил водителем-механиком. В сети также были опубликованы документы пленного боевика.

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