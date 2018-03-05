Деловые Сводки
- В сети рассекретили личность боевика из России, взятого в плен ВСУ (ФОТО)
- Найден революционный способ борьбы с раком
- Самая загрязненная река Индии Ганг обеспечивает водой 400 миллионов людей (фото)
- Ответ Польше: Во Львове прошло факельное шествие под антипольскими лозунгами (ФОТО+ВИДЕО)
- В чем главное отличие Путина от Гитлера — Пионтковский
|В сети рассекретили личность боевика из России, взятого в плен ВСУ (ФОТО)
|05.03.2018 08:56
|
В российско-оккупационных войсках он служил водителем-механиком.
В социальных сетях продолжают бурно обсуждать известие о том, что на Донбассе украинские военные взяли в плен боевика из России, информирует svodka.net.
Так, блогер с ником Necro Mancer нашел в сети данные об указанном персонаже.
По словам блогера, задержанным является Николай Покусаев из села Яропольцы Белгородской области (РФ).
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Читайте: ВСУ попали под огонь боевиков на Донбассе. Что известно?
Напомним, что о взятии в плен россиянина сообщила 4 марта 57-я отдельная мотопехотная бригада. Задержанному 47 лет, в российско-оккупационных войсках он служил водителем-механиком. В сети также были опубликованы документы пленного боевика.