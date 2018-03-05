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Певица удивила своим "голым" платьем на вечеринке "Оскара" (ФОТО)
05.03.2018 19:42
Певица удивила своим «голым» платьем на вечеринке «Оскара» (ФОТО)

Албанская певица Блеона Керети пришла на afterparty «Оскара», организованную журналом Vanity Fair, в очень смелом платье. Полностью прозрачная туника открыто демонстрировала обнаженную грудь артистки. Наготу прикрывали лишь высокие черные мини-шорты. Об этом пишет The Mirror.

Свой откровенный образ артистка дополнила вызывающе-красной губной помадой и высокой прической, информирует svodka.net.

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