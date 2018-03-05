Компания Waymo (Google) опубликовала панорамный видеоролик 360° и рассказ, как происходила съёмка поездки беспилотного автомобиля по улицам города. По мнению создателей, благодаря спецэффектам и компьютерной графике зрители могут взглянуть на окружающий мир «глазами» робоавтомобиля.

В панорамном видео можно поворачивать виртуальную камеру в любом направлении, осматривать улицу сбоку и позади себя. При просмотре на смартфоне или в виртуальной реальности Cardboard — поворачиваясь в разные стороны, вращаясь вокруг своей оси и озираясь. При просмотре со стационарного компьютера и ноутбука поле зрения перетаскивается мышкой, информирует svodka.net.

Все объекты в поле зрения автопилота распознаются по габаритам и типам объектов. Отмечаются их прогнозные траектории, скорость и текущее расстояние до объекта. Прогноз траектории для пешеходов, велосипедистов и автомобилей рассчитывает встроенное программное обеспечение.

Для такой визуализации разработан инструмент под названием x-view.

Разработчики считают, что панорамное видео с техническими данными об окружающих объектах позволяет оценить, какой объём информации приходится обрабатывать автопилоту в реальном времени — и сравнить это с тем, как окружающий мир воспринимают люди-водители.

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Ролик составлен из материала, полученного во время поездки беспилотного автомобиля Chrysler Pacifica по Финиксу (штат Аризона).

Лазерная визуализация на видео — это упрощённые данные с лидара и сенсоров. Анимация показывает, как сенсоры улавливают сигнал, отражённый от окружающих объектов, чтобы оценить их местоположение и скорость.

В видеоролике присутствует фрагмент съёмки с заднего пассажирского места, чтобы зритель представил, каково быть пассажиром беспилотной машины, например, пассажиром беспилотного такси.

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В будущем такие наверняка появятся во всех крупных городах. Можно спокойно заниматься своими делами на заднем сиденье, поглядывая на экран монитора, вмонтированного в спинку переднего сиденья, наблюдать за движением по карте и изредка подавать компьютеру необходимые команды с этого экрана.

Waymo разрабатывает технологии для беспилотных автомобилей с 2009 года, когда она ещё входила состав Google.

Они первыми в мире выпустили на дороги общественного пользования группу беспилотных автомобилей, и сейчас им принадлежит самый большой парк таких машин.

За прошедшие годы эти автомобили наездили без человеческого участия уже более 7,5 миллионов километров. И если для первого миллиона миль робокарам понадобилось пять лет, то последний миллион они одолели только за три месяца (и это вдобавок к 4,3 млрд «виртуальных» километров в симуляторе Carcraft за прошлый год)

Как один из лидеров в этой области компания Waymo чувствует необходимость популяризировать технологию в обществе. Понятно, что люди боятся новых технологий, и автомобили без водителя за рулём в первое время будут выглядеть непривычно.

Менять общественное мнение необходимо.

Опрос общественного мнения в США (опрос Gallup на прошлой неделе) показал, что 54% «вряд ли» захотят использовать беспилотные автомобили, а 59% «будут чувствовать себя некомфортно» в такой машине.

Чтобы развеять распространённые страхи, мифы и заблуждения, Waymo недавно развернула первую в мире образовательную программу по беспилотным автомобилям Let’s Talk Self-Driving. В октябре 2017 года компания выпустила первый в своём роде Отчёт безопасности.

В том же Финиксе любой локальный житель может прокатиться на такой машине как пассажир, чтобы избавиться от страхов.

Инициативу поддержали некоторые другие общественные организации, в том числе некоммерческая организация «Матери против пьяного вождения», Национальный совет безопасности и др. Это вполне логично, ведь с робокарами не останется ни пьяных водителей, ни лихачества на дорогах.

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