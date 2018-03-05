Германия усматривает риск для Европы в отказе российского «Газпрома» от выполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с НАК «Нафтогаз Украины» и расторжении контрактов на поставку и транзит природного газа.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, информирует svodka.net.

«Правительство Германии выразило обеспокоенность решением «Газпрома» отказаться от существующих контрактов в газовой сфере, что представляет собой риск и для европейских потребителей», — сообщил дипломат.

По его словам, Берлин призвал Москву выполнить решение Стокгольмского арбитража «как в части оплаты за газ, так и его непрерывных поставок».

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