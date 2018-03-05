Деловые Сводки
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|Гройсман похвастался результатами децентрализации в Украине
|05.03.2018 20:14
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В Украине с 2014 года доходы местных бюджетов выросли почти в три раза.
«С 68,6 млрд гривен в 2014 году – до 192,7 млрд гривен в 2017 году», – написал в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.
По его словам, Кабинет министров имеет более амбициозные планы на 2018 год. В частности, согласно прогнозам, доходы местных бюджетов могут вырасти до рекордных показателей в 231 млрд гривен, информирует svodka.net.
«Правительство также будет поддерживать региональные проекты. Будем строить дороги, детские сады, модернизировать медицинские учреждения. Объединенные общины должны развиваться», – резюмировал Гройсман.
svodka.net/
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