Президент Петр Порошенко внес в декларацию еще более 0,9 млн гривен. По его словам, это процентный доход от вкладов в Международном инвестиционном банке. Стоит отметить, что 60% данного финучреждения принадлежат президенту.

Данные о новом миллионе зафиксированы в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, сообщают Украинские новости, информирует svodka.net.

В понедельник Порошенко задекларировал 915 260 гривен доходов от вкладов в МИБ: 531 643 гривны, 283 543 гривны и 100 074 гривны.

Напомним, субъекты декларирования должны до 1 апреля заполнить на сайте НАПК е-декларацию за прошлый год по установленной форме.

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